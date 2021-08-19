Украинцев пытаются концентрировать на одном месте для эвакуации из Кабула - МИД

КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинцев, которых планируют эвакуировать из Кабула, концентрируют в военном секторе аэропорта, а возможность попасть в аэропорт является “сверхсложной задачей”. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает УНН.

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“Это сверхсложная задача, потому что весь аэропорт окружен несколькосот метровым человеческим рубежом, через который протиснуться фактически невозможно. Ни о каком открытии ворот речь пока не идет. Время от времени представители военной власти пытаются оттолкнуть толпу от ограды. И в это время происходят физические переправки людей на территорию аэропорта. Таким образом мы концентрируем наших граждан, которых мы планируем эвакуировать, в военном секторе аэропорта с тем, чтобы, как только мы получим все согласования, осуществить эвакуационный рейс”, — сказал Енин.

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По его словам, всем украинским гражданам пытаются предоставить доступ в аэропорт.

“Мы на прямой связи со всеми нашими ключевыми партнерами. Это и США, контролирующие военную часть Кабульского аэропорта, и со многими нашими другими партнерами по согласованию остановок нашего эвакуационного самолета, которые планируется сделать в ближайшее время. Кроме того, мы на контакте с теми силами, которые позиционируют себя как такие, которые гарантируют определенную безопасность с тем, чтобы сконцентрировать граждан, которых мы планируем эвакуировать, ближе к входу в аэропорт и обеспечить их попадание на территорию военного сектора аэропорта”, — сказал замминистра.

Енин добавил, что в данный момент все те, кто обратился к ним и находится в обозримой близости, уже подтянулись ближе к аэропорту.

“Мы стараемся, чтобы обеспечить их попадание на территорию аэропорта”, — сказал он.

Что было раньше

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.