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Новости: Криминал и ЧП
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20160

В Нью-Йорке из-за подозрительного предмета эвакуировали Таймс-сквер

В Нью-Йорке из-за подозрительного предмета эвакуировали Таймс-сквер
Источник: New York Post

КИЕВ. 19 августа. УНН. В США полиция эвакуировала людей с части площади Таймс-сквер в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета, который неизвестный бросил в прохожих. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пишет УНН.

Детали

По данным издания, человек, проезжавший на велосипеде, бросил в людей, сидевших на ступеньках, предмет, похожий на металлическую банку, из-за чего люди разбежались.

Полиция Нью-Йорка сообщила, что закрыла для прохожих кварталы Таймс-сквер с 45-й по 48-ю улицу вдоль Седьмой авеню “в связи с проведением полицейского расследования”.

Позже полицейский департамент уточнил, что подозрительный предмет на площади был проверен, он не представляет угрозы. Оцепление сняли.

Дополнение

Ранее в Вашингтоне возле библиотеки Конгресса на Капитолийском холме выявили подозрительный грузовик. Полиция эвакуировала расположенные поблизости офисы сотрудников Конгресса.

Источник: УНН
Теги: США
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