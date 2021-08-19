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Талибы опубликовали декларацию ко Дню независимости Афганистана, который отмечают там сегодня: о чем там речь

Талибы опубликовали декларацию ко Дню независимости Афганистана, который отмечают там сегодня: о чем там речь

КИЕВ. 19 августа. УНН. Радикальное движение “Талибан” в четверг издало декларацию по случаю Дня независимости Афганистана. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид, отмечает УНН.

Детали

Он разместил в сообщении в своем аккаунте ссылку на документ с припиской, что это “Декларация Исламского Эмирата Афганистан по случаю 102-й годовщины независимости страны от британского владычества” — первый подобный официальный документ талибов по случаю общегосударственного события после установления ими контроля над страной.

“Афганцы очень гордятся тем, что их страна сегодня находится на пороге независимости от американской оккупации. Это божественное благословение, за которое все афганцы должны быть благодарны. Мы должны работать в единстве и искренности в интересах исламской системы в нашей стране, а также во имя восстановления и процветания государства”, — говорится в документе.

“Сто два года назад моджахеды Афганистана (борцы за свободу) обрели независимость от британского колониального господства в результате восьмидесятилетнего сопротивления... Крах Британской империи от рук афганских моджахедов считался величайшим событием века, и многие другие обреченные нации мира были спасены от оков колониализма”, — отмечается в декларации талибов.

Вместе с тем радикалы приписали себе победу не только над Британской империей, но и над СССР, “стерев его имя” с карты мира. Говоря о выводе американских войск из страны, талибы пишут, что “США с треском потерпели неудачу сопротивлению моджахедов и были вынуждены покинуть Афганистан”. Подводя итог своей оценке вклада в историю, радикалы утверждают, что “победили одну за другой три крупнейшие империалистические державы за три столетия”.

Контекст

День независимости Афганистана — национальный праздник, который отмечается 19 августа по случаю подписания англо-афганского договора в 1919 году. В соответствии с этим договором Великобритания окончательно признала независимость афганского государства.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение “Талибан” развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.

Кабул после падения властей республики: 

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
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