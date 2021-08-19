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Полиция Капитолия расследует угрозу взрыва у Библиотеки Конгресса

Полиция Капитолия расследует угрозу взрыва у Библиотеки Конгресса

КИЕВ. 19 августа. УНН. Полиция Капитолия расследует угрозу взрыва у Библиотеки Конгресса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Washington Post.

Детали

Полиция Капитолия США проверяла подозрительный автомобиль возле Библиотеки Конгресса. Были эвакуированы офисные здания Кэннон, Джефферсон и Мэдисон. Это возможное взрывное устройство в пикапе, хотя на данный момент никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.

Начальник полиции Капитолия США Дж. Томас Мангер сказал, что инцидент начался около 9:15 утра, когда мужчина выехал на черном пикапе на тротуар возле Библиотеки Конгресса.

Водитель сказал офицеру, который ответил на звонок, что “у него есть бомба”, и офицер сказал, что видел то, что “похоже на детонатор”.

Мангер сказал, что переговорщики “усердно работали”, разговаривая с этим человеком, и что он надеялся на “мирное разрешение этого инцидента”.

Мангер сказал, что в настоящее время им неизвестны мотивы этого человека. Он добавил, что они не знают “много” о водителе, но сказал, что у официальных лиц есть “возможное имя и личность” этого человека.

Два сотрудника правоохранительных органов, знакомые с ходом расследования, опознали этого человека как Флойда Рэя Роузберри из Северной Каролины.

В какой-то момент мужчина, который, казалось, был в пикапе, вел прямую трансляцию, рассказывая о революции, обращаясь к “другим патриотам” и пытаясь дозвониться до президента Байдена. Он утверждал, что другие машины в этом районе должны были взорваться, и ждал звонка Байдена.

“Если взорветься мой грузовик, это на тебе, Джо, я готов умереть за дело”, — сказал мужчина на видео, которое было получено из профиля по имени Рэй Роузберри.

Представитель Facebook Энди Стоун сказал, что они удалили профиль в Facebook и проводят расследование.

Что было раньше

В Вашингтоне возле библиотеки Конгресса на Капитолийском холме выявили подозрительный грузовик. Полиция эвакуировала расположенные поблизости офисы сотрудников Конгресса.

В полицию поступило сообщение о возможном взрывном устройстве в грузовике-пикапе у Библиотеки Конгресса на Капитолийском холме.

На месте происшествия работают следователи, которые пытаются определить, было ли устройство действующей взрывчаткой.

Полиция также эвакуировала расположенные поблизости офисы сотрудников Конгресса, призывая людей сохранять спокойствие и использовать подземные туннели, если необходимо эвакуироваться подальше от этого района. На этой неделе у Конгресса перерыв в работе.

Источник: УНН
Теги: США
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