Страны G7 призвали "Талибан" провести безопасную эвакуацию из Афганистана
КИЕВ. 19 августа. УНН. Страны G7 призвали "Талибан" провести безопасную эвакуацию из Афганистана. Обращение опубликовало МИД Великобритании, передает УНН.
Детали
Министры G7 говорили о серьезности ситуации и о значительных человеческих жертвах и внутреннем перемещении в Афганистане за последние дни.
В частности, они отметили важность выполнения талибами своих обязательств по обеспечению защиты гражданского населения и глубоко обеспокоены сообщениями о насильственных репрессиях в некоторых частях Афганистана.
"Большая семерка" продолжает усилия, чтобы сделать все возможное для эвакуации уязвимых лиц с аэропорта Кабула, и призывает все стороны продолжать способствовать этому. Министры G7 призвали Талибан гарантировать безопасный проход иностранным гражданам и афганцам готовым уехать", - говорится в заявлении.
Также министры обсудили важность тесного и эффективного сотрудничества, обсудили важность предоставления международным сообществом безопасных и законных маршрутов переселения.
"Талибан" должен обеспечить, чтобы Афганистан не стал местом террористической угрозы международной безопасности.
Что было раньше
Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. 16 августа в аэропорту наблюдался хаос через толпу желающих покинуть страну. В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже восстановилась.
Между тем западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.