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Южная Корея предоставит животным юридический статус для борьбы с жестоким обращением

Южная Корея предоставит животным юридический статус для борьбы с жестоким обращением

КИЕВ. 19 августа. УНН. Южная Корея планирует внести поправки в свой гражданский кодекс, чтобы предоставить животным юридический статус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Южная Корея одна из немногих стран, которые признают животных как существ, с должным соблюдением безопасности, повышенного благосостояния и уважения.

Толчок к изменениям гражданского кодекса вызван тем, что количество случаев жестокого обращения с животными увеличилось до 914 в 2019 году с 69 в 2010 году, в то время, как и количество жителей, владеющих домашними животными, выросла до более чем 10 млн человек в стране с 52-миллионным населением.

Законодательство Южной Кореи о безопасности животных свидетельствует, что любое лицо, кто жестоко обращается с животными или проявляет к ним жестокость, также может быть приговорен к лишению свободы на срок до трех лет или штрафа в размере 25 тысяч долларов.

Группы по защите прав животных приветствовали план министерства юстиции и призвали к более строгому наказанию для лиц, которые бросают животных или пытают их, в дополнение к запрету на мясо собак.

Агентство по карантину животных и растений заявило, что, несмотря на небольшое снижение в прошлом году, количество брошенных животных выросло до 130 401 в 2020 году с 89 732 случаев в 2016 году.

Добавим

В Южной Корее насчитывается около 6 млн домашних собак и кошек.

Источник: УНН
Теги: Южная Корея, животные
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