Возле Конгресса США задержали мужчину, который угрожал бомбой

КИЕВ. 20 августа. УНН. Мужчина на автомобиле прибыл в центр Вашингтона и заявил, что у него в машине есть взрывное устройство. После длительных переговоров был взят под стражу. Полиция не нашла взрывного устройства в припаркованном авто. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении полиции Капитолия, передает УНН.

Детали

Газета The New York Times со ссылкой на правоохранительные органы сообщила, что мужчина сдался без сопротивления. Как отмечала газета, подозреваемый, находясь в автомобиле, высказывал критику в адрес администрации президента Джо Байдена. По данным агентства Reuters, мужчина страдает шизофренией.

Цитата

“Бомбы в автомобиле обнаружено не было, однако из пикапа вытянули возможные материалы для изготовления взрывного устройства”, — отмечается в тексте.

По словам полиции, район у здания Библиотеки Конгресса США вновь признан безопасным. “Следователи продолжают оставаться на месте происшествия”, — говорится в заявлении.

Напомним

4 августа около 10 часов утра в здание Кабинета Министров Украины зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать.

Позже стало известно, что КМУ захватил бывший боец “Айдара” Владимир Прохнич. Он был вооружен гранатой РГД, которая взрывается от удара.

Вскоре мужчину удалось задержать благодаря его другу, волонтеру Василию, который провел с ним переговоры.

После захвата КМУ правоохранители открыли уголовное производство по четырем статьям: о захвате государственных зданий, об угрозе или насилие относительно работника правоохранительного органа, о захвате заложников, о незаконном обращении с оружием.