Зеленский считает, что запуск "Северного потока-2" может повысить цены на газ для украинцев

КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна использовать время до запуска газопровода "Северный поток-2" для защиты своих интересов и экономической безопасности, поскольку труба несет много рисков для Украины. Об этом он рассказал в интервью Washington Post, Liberation, Funke Media, "НВ" и "Новая газета", цитирует Офис президента, передает УНН.

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Глава государства отметил, что тема “Северного потока — 2” — среди приоритетных в повестке дня его встречи с Президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне.

“Но это долгий путь, даже если до полного завершения „Северного потока — 2“ остается 1% работ. Одно дело — построить газопровод, а другое — запустить его, на это нужно время. Необходимо соблюдать нормы международного права и международных энергетических стандартов. Нужно учитывать также гарантии. Мы используем время для защиты собственных интересов”, — рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, даже после окончания строительства этого трубопровода есть вероятность, что он не заработает.

Комментируя намерения США и Германии инвестировать миллиард долларов в возобновляемую энергетику Украины в качестве компенсации убытков от запуска проекта “Северный поток — 2”, Владимир Зеленский отметил, что наша страна потеряет от прекращения транзита газа через свою территорию около 2 млрд долл. в год.

Кроме того, может произойти рост цен на газ для украинских потребителей, поскольку украинским трубопроводом будет транспортироваться меньше топлива.

“Северный поток — 2” — это оружие. Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену. В современном мире не обязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб стране. Достаточно использовать экономические инструменты“, — отметил Глава государства.

По мнению Президента, Украина может перейти на возобновляемые источники энергии через несколько лет, если будут налажены процессы дешевого производства “зеленого” водорода.

“Технически мы даже смогли бы транспортировать „зеленый“ водород по нашим газопроводам. Но мы стоим еще в самом начале”, — резюмировал он.

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