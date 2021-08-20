ФК "Заря" потерпел разгромное фиаско на старте Лиги Европы

КИЕВ. 20 августа. УНН. "Заря" в первом поединке плей-офф Лиги Европы потерпела поражение в Вене от местного ФК "Рапид", передает корреспондент УНН.

Детали

По статистическим данным команды демонстрировали довольно равную борьбу (“Заря” была немного лучше во владении мячом, а хозяева — по числу ударов). Однако цифры на табло однозначными — 3:0 в пользу венцев.

На 29 минуте греческий нападающий Фунтас открыл счет в баталии, а ближе к завершению матча отличились австрийцы Кара Грюль.

Дополнение

26 августа коллективы проведут повторную встречу в Запорожье.