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Женская сборная Украины по волейболу стартовала на чемпионате Европы-2021

Женская сборная Украины по волейболу стартовала на чемпионате Европы-2021

КИЕВ. 20 августа. УНН. Состоялись стартовые поединки первого тура группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу в котором берез украинская сборная, сообщает УНН со ссылкой на ФВУ на Facebook.

Детали

В стартовом поединке чемпионата Европы женская сборная Украины заставляла нервничать мощную команду Нидерландов лишь эпизодически. Соответственно, в противостоянии с грозными соперницами подопечные Владимира Орлова потерпели поражение — 0:3 (17:25, 12:25, 22:25).

Другие матчи в нашей группе завершились следующим образом: Румыния — Турция — 1:3, Швеция — Финляндия — 3:2.

Дополнение

В следующем туре 20 августа Украина сыграет против Турции (20:30). В плей-офф пройдут первые четыре команды из группы.

Источник: УНН
Теги: спорт, волейбол
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