Новости: Экономика
20 августа 2021, 06:15 • Илья Нежигай • 7965
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,65 грн / доллар
КИЕВ. 20 августа. УНН. По состоянию на 20 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,65 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.650400 грн за доллар;
31.169000 грн за евро;
0.359510 грн за российский рубль;
36.447100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 19 августа курс всех валют упал, кроме доллара, курс которого вырос.
Источник: УНН
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