NASA приостановило контракт со SpaceX по лунному модулю из-за судебного иска Blue Origin

КИЕВ. 20 августа. УНН. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США согласилось временно приостановить выполнение контракта по разработке лунного посадочного модуля, который был выдан компании SpaceX предпринимателя Илона Маска, после того как компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, подала иск в федеральный суд. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя американского космического ведомства, передает УНН.

Детали

По его данным, NASA согласилось добровольно приостановить действие контракта до 1 ноября. При этом первые слушания по делу в суде назначено на 14 октября.

Как сообщал ранее информационный портал The Verge, Blue Origin в иске утверждает, что NASA неправильно оценило ее предложение по строительству модуля. Компания сообщила судья, будет добиваться прекращения выполнения контракта на время рассмотрения дела.

Напомним

16 апреля NASA объявило о заключении контракта на сумму 2,9 млрд долларов на конструирование посадочного модуля с компанией SpaceX, отклонив заявки Blue Origin и Dynetics. Свое решение космическое ведомство США объяснило ограниченными средствами и тем, что предложение Маска была выгодной. Blue Origin и Dynetics подали жалобу в контрольный орган Конгресса, в связи с чем выполнение контракта было приостановлено до окончания разбирательства. В конце июля эта жалоба была отклонена.

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Программа Artemis



Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращения на Землю. Второй этап (Artemis 2) — облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывало осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Во вторник генеральный инспектор NASA Пол Мартин сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году невозможна в связи, в частности, с заддержками в разработке скафандров.