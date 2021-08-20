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Украинский футболист отметился голом в матче Лиги конференций УЕФА

Украинский футболист отметился голом в матче Лиги конференций УЕФА

КИЕВ. 20 августа. УНН. Украинский полузащитник ФК "Рига" Юрий Вакулко провел результативный поединок в квалификации Лиги конференций против Гибралтарского "Линкольн Ред Импс", передает УНН со ссылкой на сайт команды из Латвии.

Детали

Украинец вышел на замену на 59-й минуте матча и открыл счет в поединке уже через две минуты после появления на поле. Удержать победный результат игрокам из Риги не удалось — 1:1.

Примечательно, что бельгийский “Гент” нашего Романа Безуса в гостях уступил ФК “Ракув” из Польши. Безус сыграл на поле с 68 минуты.

Дополнение

Среди других результатов следует отметить поражение “Тоттенхэма” от “Пасуш де Феррейра” — 0:1, и победу “Ромы” под руководством Моуринью над “Трабзонспором” (1:2).

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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