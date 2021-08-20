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Новости: COVID-19
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На Херсонщине зафиксировали 75 новых случаев коронавируса за сутки

На Херсонщине зафиксировали 75 новых случаев коронавируса за сутки

КИЕВ. 20 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 75 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерли 1224 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 716 ПЦР-исследований, 300 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 929 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 75 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 45 женщин и 30 мужчин. Из них 11 детей и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что состояние больных удовлетворительное: “57 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 18 человек”.

За сутки умерла женщина, 81 год, жительница г. Новая Каховка. Малая пневмонию и Covid-19.

Также в области 16 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 37 323 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
— 35 099 человек победили недуг;
— 1000 человек инфицированы COVID-19;
— 1224 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 270 226 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 368 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, Коронавирус
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