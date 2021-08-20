Боевики "Талибана" убили родственника немецкого журналиста

КИЕВ. 20 августа. УНН. Боевики "Талибана" на западе Афганистана убили одного и тяжело ранили еще одного близкого родственника журналиста немецкой медиакорпорации DW, сообщило в четверг, 19 августа, руководство медиакомпании. По его данным, "Талибан" искал журналиста, который в настоящее время уже находится в Германии. Как сообщила компания, другие его родственники смогли спастись в последний момент и сейчас вынуждены прятаться от преследователей, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Генеральный директор DW Петер Лимбург осудил это преступление и призвал правительство Германии к решительным действиям. “Убийство родственника одного из наших сотрудников „Талибаном“ показывает, насколько опасно журналистам и их семьям находиться в Афганистане в настоящее время”, — сказал он.

Дополнение

Издание отмечает, что, вероятно, “Талибан” специально ищет журналистов. По данным DW, в Кабуле и провинциях боевики приходили с обысками в дома родственников как минимум трех сотрудников медиакомпании.

DW вместе с другими немецкими СМИ в открытом письме призвали правительство ФРГ подготовить экстренную визовую программу для местных журналистов, работавших в Афганистане для немецких изданий, а также членов их семей.