Боевики "Талибана" убили родственника немецкого журналиста
КИЕВ. 20 августа. УНН. Боевики "Талибана" на западе Афганистана убили одного и тяжело ранили еще одного близкого родственника журналиста немецкой медиакорпорации DW, сообщило в четверг, 19 августа, руководство медиакомпании. По его данным, "Талибан" искал журналиста, который в настоящее время уже находится в Германии. Как сообщила компания, другие его родственники смогли спастись в последний момент и сейчас вынуждены прятаться от преследователей, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Генеральный директор DW Петер Лимбург осудил это преступление и призвал правительство Германии к решительным действиям. “Убийство родственника одного из наших сотрудников „Талибаном“ показывает, насколько опасно журналистам и их семьям находиться в Афганистане в настоящее время”, — сказал он.
Дополнение
Издание отмечает, что, вероятно, “Талибан” специально ищет журналистов. По данным DW, в Кабуле и провинциях боевики приходили с обысками в дома родственников как минимум трех сотрудников медиакомпании.
DW вместе с другими немецкими СМИ в открытом письме призвали правительство ФРГ подготовить экстренную визовую программу для местных журналистов, работавших в Афганистане для немецких изданий, а также членов их семей.
Что было раньше
Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
Европейский Союз заявил, что признает, что радикальное движение “Талибан” выиграл войну, поэтому считает необходимым начать диалог с новой властью Афганистана, чтобы предотвратить гуманитарную и миграционный кризиса.
В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. 16 августа в аэропорту наблюдался хаос через толпу желающих покинуть страну. В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже восстановилась.
Между тем западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.