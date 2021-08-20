Власти США подали обновленный антимонопольный иск к Facebook
КИЕВ. 20 августа. УНН. В США Федеральная торговая комиссия подала новую версию антимонопольного иска к Facebook. Об этом пишет The World Street Journal, передает УНН.
Контекст
Впервые иск был подан в декабре прошлого года. Тогда комиссия и прокуроры 46 американских штатов и двух округов обвинили корпорацию в нарушении антимонопольного законодательства путем приобретения перспективных конкурентов.
Ведомство просило суд обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp, а в дальнейшем спрашивать одобрения подобных сделок.
Представители Facebook в ответ заявили, что правительство наказывает успешно работающий бизнес. Соцсеть обратила внимание, что несколько лет назад именно Федеральная торговая комиссия разрешила покупку Instagram и WhatsApp.
В июне суд решил, что истцы предоставили недостаточно доказательств и вернул иск заявителям.
Детали обновленного иска
The World Street Journal отмечает, что в обновленном варианте заявления есть дополнительные данные, которые подтверждают, что Facebook незаконно доминирует на рынке.
Дополнение
За последние 15 лет Facebook поглотил, кроме Instagram и WhatsApp, примерно 70 компаний. По Instagram компания заплатила в 2012 году один миллиард долларов. Несколько лет назад Facebook приобрел мессенджер WhatsApp за более 19 млрд долларов.
Президент Джо Байден заявлял о необходимости рассмотреть возможное разукрупнение технологических гигантов.
Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире, насчитывающая 2,8 миллиарда пользователей в месяц. Выручка корпорации в 2020 году составила более 28 млрд долларов.
Напомним
В июне Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Facebook.