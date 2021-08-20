От коронавирусной инфекции в мире выздоровели почти 190 млн человек

КИЕВ. 20 августа. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире от COVID-19 выписаны 188,7 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 210,797,071 человека, из них выздоровели 188,734,785 человек. Количество умерших возросло до 4,416,223.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (38,231,787), Индия (32,358,210), Бразилия (20,494,212), Россия (6,684,531), Франция (6,557,356), Великобритания (6,392,160), Турция (6,157,772) и Аргентина (5,116,803).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (641,346), Бразилии (571,662) и Индии (433,063).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 270 226 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 368 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.