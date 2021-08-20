Без дождей на большинстве территории Украины: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 20 августа. УНН. На большей части территории Украины сегодня ожидается сухая погода, температура воздуха поднимется до 31 градуса тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозовые дожди, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, в восточных областях до 31°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°.

Добавим

Сегодня, 20 августа, в мире отмечают День лени и День москитов, а верующие чтят память Преподобного Пимена и мученика Марина.