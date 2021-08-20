После взятия талибами Кабула задержанные бывшие чиновники пропадают без вести - СМИ

КИЕВ. 20 августа. УНН. Члены семей ряда бывших чиновников заявили, что их родственники пропали без вести или удерживаются талибами с момента захвата столицы Афганистана Кабула в воскресенье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TOLO News.

Детали

Абдул Вали Вахидзай, бывший губернатор провинции Лагман, и Лотфулла Камри, бывший начальник полиции провинции, сдались талибам пять дней назад, но они все еще находятся под стражей, сообщили родственники.

"Талибан освободил всех чиновников, но Лотфулла Камри не освобожден", - сказал Абдул Гани, родственник Камри.

Мохаммад Хашем Галджи, бывший начальник отделения полиции в Газни, также пропал без вести.

Афганский народ призвал "Талибан" выполнить свои обещания.

"Правительство освободило заключенных с тюрьмы Pul-e-Charkhi, которые все были членами Талибана, но Талибан не освободил некоторых заключенных", - сообщил один из местных жителей Кабула.

Представитель талибов заявил, что они помиловали всех, кто работал в военном или гражданском секторе с предыдущим правительством.

Между тем, согласно сообщениям СМИ и правозащитных организаций, "Талибан" расправляется с инакомыслием в Афганистане и мстит группам граждан и иностранцев. Боевики "Талибана" ищут журналистов в Кабуле и других провинциях, о чем сообщила немецкая медиа-организация Deutsche Welle, добавив, что родственник одного из ее сотрудников из Германии был застрелен.

Добавим

Ситуация в Афганистане обострилась в последние несколько недель. После того, как американские власти объявили об окончательном уходе своих войск из страны, территории республики начали захватывать талибы. До 14 августа под их контролем находились 90% Афганистана, 15 августа "Талибан" захватил столицу страны - Кабул.

После этого президент республики Ашраф Гани бежал из страны. Вслед за ним Афганистан попытались покинуть сотни местных жителей: они штурмовали аэропорт Кабула.

В давке, по сообщениям, могли погибнуть не менее 40 человек.