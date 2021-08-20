В "Крымской платформе" примут участие уже 45 стран: присоединилась Исландия

КИЕВ. 20 августа. УНН. В учредительном саммите "Крымской платформы" примут участие делегации 45 стран и организаций - сегодня к участию присоединилась Исландия. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"За сутки у нас появилась еще одна страна, которая подтвердила участие в саммите "Крымской платформы", это страна Исландия - член НАТО. И нам важно, что эта страна также будет присутствовать на форуме. Она будет представлена послом Исландии в Украине. Таким образом, у нас на сегодняшний день есть 45 иностранных делегаций, которые представлены на саммите", - заявил Жовква.

Детали

Замруководителя Офиса Президента также отметил, что до конца текущего дня у Президента ожидают подтверждения участия еще одной страны. Ее название Жовква не назвал.

Добавим

19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что участниками учредительного саммита "Крымской платформы" станут 44 государства и международные организации.

Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021 года, по его итогам ожидается принятие декларации.

"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, основной его целью является возвращение международного внимания к вопросу Крыму, защита прав человека на оккупированных территориях и деоккупация полуострова.