Китай усиливает контроль над данными компаний о пользователях: из-за этого акции Alibaba упали на 2,6%

КИЕВ. 20 августа. УНН. Китай усиливает контроль над информацией, которая собирается компаниями о людях, согласно закону, одобренному в пятницу официальным законодательным собранием, расширяя репрессивные меры правящей Коммунистической партии против интернет-индустрии. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

Закон устанавливает одни из самых строгих в мире меры по контролю над обработкой информации о частных лицах частным сектором. Закон ограничивает объем информации, которую компании могут собирать, и устанавливает стандарты ее хранения.

Закон вступает в силу с 1 ноября.

Его принятие последовало за антимонопольными и другими правоприменительными действиями против компаний, включая гиганта электронной коммерции Alibaba, оператора игр и социальных сетей Tencent, что привело к падению цен на их акции.

Акции Alibaba потеряли 2,6% на Гонконгской бирже после новостей о принятии закона. Акции Tencent упали после объявления, но в итоге выросли на 1%. Акции Pinduoduo, технологической платформы, упали на 1,2% в предпродажных торгах на американской бирже Nasdaq.

Дополнение

Правящую партию Китая обвиняют в использовании данных, собранных об уйгурах и других членах преимущественно мусульманских этнических групп в северо-западном регионе Синьцзяна, для проведения широкомасштабной кампании репрессий.

Добавим

В апреле корпорация Alibaba была оштрафована китайскими властями на рекордные 2,8 миллиарда долларов за антиконкурентную практику.