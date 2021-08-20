Более 70% украинцев гордятся гражданством Украины – опрос

КИЕВ. 20 августа. УНН. Гражданством Украины гордятся 72% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы", информирует УНН.

Детали

Абсолютное большинство опрошенных (72%) скорее или очень гордятся украинским гражданством. Только 18,5% заявили, что скорее или совсем не гордятся этим фактом.

В целом на протяжении последних 19 лет фиксируют устойчивую тенденцию к росту числа тех, кто гордится или очень гордится гражданством Украины.

59% опрошенных считают себя прежде всего гражданами Украины. 19% идентифицируют себя с населённым пунктом, в котором живут. Еще 11% в первую очередь идентифицируют себя с жителями региона, в котором они проживают.

Добавим

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива провел всеукраинский опрос вместе с социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года.

Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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