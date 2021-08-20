У нового главы одесской полиции нет собственного жилья

КИЕВ. 20 августа. УНН. Новый начальник управления полиции в Одесской области Николай Семенишин, ранее возглавлявший полицию Донецкой области, не имеет собственного жилья. Такой вывод можно сделать из его декларации.

Из декларации следует, что Николай Семенишин с 2017 арендует квартиру в Мариуполе площадью 93,3 кв. м, на праве пользования распоряжается комнатой площадью 36 кв. м. В 2019 году он приобрел земельный участок в Каменец-Подольском.

Его супруга Татьяна снимает квартиру в Каменец-Подольском площадью 93,3 кв.м, которая принадлежит Лидии Гринович.

Автомобиль Renault Kadjar (2017) на праве пользования находится в распоряжении Николая Семенишина, впрочем, записано транспортное средство на его супругу Татьяну.

В 2020 году Семенишин заработал 881 тыс. гривен на должности главы управления полиции в Донецкой области и 34,7 тыс. гривен в Донецком юридическом институте МВД. В свою очередь, его супруга заработала 82,5 тыс. гривен в ООО “Амвей Украина” (продажа средств для дома). Супругам принадлежат 155 тыс. гривен и 15 тыс. долларов сбережений.

Николай Семенишин был назначен на свою должность 18 августа. До этого ее занимал Олег Бех. Предшественник Беха Дмитрий Головин с мая прошлого года находится на домашнем аресте. 12 августа НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении Головина, его экс-первого заместителя и двух руководителей частных компаний. Указанные лица обвиняются в незаконном завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятой из незаконного оборота. Действия экс-чиновников Нацполиции и руководителей частных компаний квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.