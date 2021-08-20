Apple отложила возвращение сотрудников в офисы до следующего года

КИЕВ. 20 августа. УНН. Сотрудники компании Apple вернутся работать в офисы не ранее чем в январе 2022 года. Об этом сообщает УНН по данным AppleInsider.

Детали

Вчера руководство Apple сообщило своим сотрудникам, что возвращение в офисы состоится в следующем году в январе. Такое решение приняли из-за роста количества случаев COVID-19 и стремительного распространения новых вариантов вируса.

Второй раз за последние три месяца компания откладывает возвращение сотрудников в офисы. Сначала планировали восстановить офлайн-работу уже в сентябре. В июне генеральный директор Тим Кук отметил, что осенью можно будет посещать офис трижды в неделю. Впоследствии дату возвращения отложили на октябрь. А теперь стало известно, что работать дистанционно будут минимум до января 2022 года.

В компании пообещали, что за месяц предупредят своих работников о возвращении в офисы.

Отметим, что магазины Apple Store оставили открытыми. Посещать торговые точки разрешено только в масках.

Напомним

В компании Twitter заявили, что сотрудники, которые хотят вернуться на рабочее место, должны полностью вакцинироваться против COVID-19.