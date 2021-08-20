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У аэропорта Кабула подстрелили гражданина Германии

У аэропорта Кабула подстрелили гражданина Германии

КИЕВ. 20 августа. УНН. Гражданин Германии получил огнестрельное ранение во время поездки в аэропорт Кабула. Об этом в пятницу сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Цитата:

"Немецкий мирный житель получил огнестрельное ранение по пути в аэропорт Кабула. Ему оказывают медицинскую помощь, но опасности для жизни нет. И он скоро покинет Афганистан", - сказала Деммер, которую цитирует DW.

Детали

Минобороны ФРГ также сообщило сегодня, что отправляет два вертолета Н-145м в Кабул для помощи в эвакуации - чтобы доставить людей в аэропорт.

Что было ранее

Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. 16 августа в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну. В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже возобновилась.

По состоянию на утро пятницы, с конца июля американские военные вывезли из Афганистана 12 000 человек. В НАТО тем временем сообщили, что с воскресенья - с тех пор, как талибы захватили столицу Афганистана - из Кабула были эвакуированы более 18 000 человек.

Источник: УНН
Теги: Германия, Афганистан, аэропорт, Кабул
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