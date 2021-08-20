Почти 60% украинцев считают, что смогут защитить свои права как собственника земли – опрос

КИЕВ. 20 августа. УНН. Больше половины украинцев считают, что смогут защитить свои права как собственника земли или землепользователя, если их нарушат. Об этом свидетельствуют результаты опроса “Готовность землевладельцев и землепользователей к внедрению земельной реформы”, которые приводит Министерство юстиции Украины, информирует УНН.

Детали

С 1 июля 2021 года вступил в силу закон об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения. Следовательно, граждане Украины получили право покупать землю и продавать ее.

По результатам опроса, лишь 19% респондентов планируют продавать, покупать землю или делать и то, и другое. Больше всего заинтересованы в покупке земли арендаторы и те, кто обрабатывает более 11 га. Среди жителей областных центров потенциальных покупателей вдвое больше, чем среди сельских жителей.

Также респондентов проверили на знание земельного законодательства. Проверка показала, что их уровень правовой осведомленности в земельных вопросах посредственный. На 14 вопросов об оформлении документов на землю, аренды, продажи 23% опрошенных дали до 5 правильных ответов, 55% — 6-9 правильных ответов, 22% — 10 и более. Информация о последних изменениях в земельном законодательстве сейчас нужна 53% опрошенных. Одинаково интересуют респондентов такие вопросы: приобретение и отчуждение земельного участка (33%), приватизация и аренда (28%), оформление документов на землю (27%).

В частности, украинцев проверили на правоспособность — смогут ли они защитить свои права, если будет такая необходимость.

59% респондентов ответили, что, вероятно, смогут защитить свои права как собственника земли или землепользователя, если их нарушат. 73% опрошенных считают, что, вероятно, найдут, где достать хороший совет, если столкнутся с проблемой, связанной с правом частной собственности на землю.

Добавим

Социологический опрос “Готовность землевладельцев и землепользователей к внедрению земельной реформы” провел Координационный центр по предоставлению правовой помощи при содействии проекта “Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине”.

С 19 июня по 21 июля 2021 опросили 1 000 людей, которые имеют в собственности или пользовании земельный участок сельскохозяйственного назначения.

Опрос провели методом телефонного интервью. Из клиентской базы системы бесплатной правовой помощи отобрали телефонные номера людей, которые в 2020-2021 годах обращались по вопросам, связанным с землей.

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