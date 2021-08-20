В центре Одессы сносят "нахалстрой"

КИЕВ. 20 августа. УНН. В центре Одессы на Ришельевской, 41 городское управление архитектурно-строительного контроля демонтирует часть незаконного строения – пристройку к зданию. Об этом сообщает руководитель городского ГАСК Александр Авдеев.

По словам Авдеева, собственника многократно предупреждали о незаконности его постройки, но он не отреагировал. В результате здание на Ришельевской перестроили в 7-этажный дом и рядом добавили пристройку.

Александр Авдеев сообщает, что пристройка - это только первый шаг. На очереди под снос – само здание. Но для этого чиновники ждут разрешение суда.

В ГАСК отмечают, что в ходе строительных работ на Ришельевской, 41 вместо 5-ти этажей выгнали 7, превысили предельно допустимую высоту зданий (вместо 18,6 м, как указано в градостроительных условиях и ограничениях, уже построили 21 м), увеличили пятно застройки без права собственности на участок.