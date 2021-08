Талибан похвастался трофейным оружием США

КИЕВ. 20 августа. УНН. В сети появились многочисленные фото и видео бойцов Талибана, размахивающих захваченным американским оружием, передает УНН.

Детали

Так, фотографии показывают парад в честь Дня независимости Афганистана, который прошел в четверг в городе Калат, столице провинции Забул.

Как отмечает CNN, на фотографиях в руках талибов заметили карабины M4, которые США поставляли афганским силам в последние годы.

Отмечается, что во время захвата военных баз по всему Афганистану, талибы захватили также и огромные запасы оружия и транспортных средств, в том числе современные бронемашины с противоминной защитой (MRAP) и американские армейские вседорожники Хамви.

По данным CNN, в последние дни были также замечены боевики, патрулирующие с американскими винтовками M16.

#Zabul: ‘Changed Taliban’ with their American guns showcasing their power in Qalat city of the province. Mercenaries for hire, just like their bosses, Pak Army and ISI, would kill their people for the highest bidder, this time for the Americans! #Afghanistan pic.twitter.com/J6jIJX6dcS