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Талибан похвастался трофейным оружием США

Талибан похвастался трофейным оружием США

КИЕВ. 20 августа. УНН. В сети появились многочисленные фото и видео бойцов Талибана, размахивающих захваченным американским оружием, передает УНН.

Детали

Так, фотографии показывают парад в честь Дня независимости Афганистана, который прошел в четверг в городе Калат, столице провинции Забул.

Как отмечает CNN, на фотографиях в руках талибов заметили карабины M4, которые США поставляли афганским силам в последние годы.

Отмечается, что во время захвата военных баз по всему Афганистану, талибы захватили также и огромные запасы оружия и транспортных средств, в том числе современные бронемашины с противоминной защитой (MRAP) и американские армейские вседорожники Хамви.

По данным CNN, в последние дни были также замечены боевики, патрулирующие с американскими винтовками M16.

Добавим

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. 16 августа в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну. В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже возобновилась.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
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