Верещук: украинцы, добравшиеся до аэропорта, эвакуированы из Афганистана

КИЕВ. 20 августа. УНН. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народний депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов отметила, что Украина успела эвакуировать всех украинцив из Афганистана, которые смогли добраться до аэропорта, передает УНН.

Цитата:

"Я надеюсь, что Дмитрий Кулеба как министр иностранных дел - это источник, которому можно доверять. Он написал два дня назад в своем официальном аккаунте и в Facebook, что Украина в ночь на воскресенье сделала то, чего не смогло сделать почти ни одно другое государство. Мы забрали всех граждан Украины, которые смогли добраться до аэропорта в условиях логистического апокалипсиса. Однако, работы там действительно непочатый край", - сказала она.

Верещук добавляет, что украинцы, находившихся в Афганистане, обратились к дипломатам с просьбой о помощи в эвакуации. На борту самолета находились не только граждане Украины, удалось помочь и другим.

"По состоянию на сегодня 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой. С каждым из них есть контакт, с каждым из них работают. А теперь о тех, кто был на борту. На борту были граждане Польши, Испании, Великобритании, Нидерландов, Беларуси, Казахстана. Белорусы, кстати, нас поблагодарили", - резюмировала она.

В контексте

Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

Ранее

Верещук прокомментировала события в Афганистане.