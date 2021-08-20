На курорте Коблево массовый мор рыбы

КИЕВ. 20 августа. УНН. Массовый мор рыбы зафиксирован на Тилигульском лимане в районе популярного курорта Коблево.

Как сообщил 20 августа экоактивист Владислав Балинский, рыба гибнет как минимум в течение двух дней. Замор происходит в канале, соединяющем Тилигульский лиман с Черным морем на границе Одесской и Николаевской областей.

“Здесь тонны рыбы. Все дно усеяно погибшей атериной. Развивается гнилостный процесс, вонь стоит. Очевидно, что эта ситуация представляет опасность, в том числе и для курорта Коблево, потому что канал открывается прямо в пляжную зону. А здесь при таком количестве органики возможно развитие болезнетворных бактерий”, — сообщил Балинский.

По словам Балинского, гибель водных обитателей связана с работами по регуляции канала, которые ведутся более четырех лет.

Экоактивист сообщает, что на сооружение канала из областного бюджета затрачено уже более 59 млн грн.

“Работы проводятся на протяжении почти четырёх лет и большую часть летнего времени шлюзы находятся в закрытом состоянии, что в первую очередь и является причиной заморов. К тому же, конструктивные недочёты привели к постоянному замыванию канала песком и невозможности в связи с этим осуществлять управление шлюзами. Работы проводит ЧП Южспецмонтаж”, — сообщает Балинский.