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СНБО ввела новые санкции. В частности против нардепа Деркача

СНБО ввела новые санкции. В частности против нардепа Деркача

КИЕВ. 20 августа. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит санкции против народного депутата Андрея Деркача и супругов Шарий — Анатолия и Ольги и Игоря Гужвы. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сегодня решением СНБО введены санкции в отношении народного депутата Деркача и определенного круга лиц, которые были под санкциями США. Мы предложили санкции в отношении господина Игоря Гужвы, к непосредственно аффилированным с ним юридическим лицам. В данном списке еще два человека, которые непосредственно аффилированные с Игорем Анатольевичем и занимаются противоправной деятельностью на территории Украины”, — сказал Данилов.

По его словам, в этом списке также Ольга Шарий и Анатолий Шарий.

Данилов уточнил, что ООО “Ласмак” внесен в список санкций. Вторым бенефициаром этой компании указана Анна Солнцева, против которой также предложено ввести ограничения.

Кроме того, санкции ввели против ООО “Маджер”, которое связано с “Ласмак” и ООО “Смарт медиа сеть”.

Дополнение

Ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении 9 украинских, которые уже находятся в списке санкций США.

Источник: УНН
Теги: СНБО, санкции, Украина
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