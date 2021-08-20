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Новости: Криминал и ЧП
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции получил нового руководителя

Департамент стратегических расследований Национальной полиции получил нового руководителя

КИЕВ. 20 августа. УНН. Департамент стратегических расследований Национальной полиции возглавил полковник Валентин Копаев, сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб Нацполиции.

Приказом главы Нацполиции на должность начальника Департамента стратегических расследований назначен полковник полиции Валентина Копаева. До этого назначения он работал в должности начальника управления Департамента оперативно-технических мероприятий Национальной полиции Украины.

Копаев уроженец Донецкой области. В органах внутренних дел с 1994 года. За это время работал на различных должностях, в частности был оперуполномоченным по особо важным делам, начальником отдела по борьбе с отмыванием средств в УМВД в Черниговской области, начальником управления анализа и контроля ГУБОП МВД Украины, работал в полку патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец". Имеет юридическое образование.

Как сообщал УНН, сегодня также было назначено на должность нового первого заместителя председателя Нацполиции.

Источник: УНН
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