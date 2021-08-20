Офис Президента США изменили своего представителя на саммите Крымской платформы

КИЕВ. 20 августа. УНН. Пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров на брифинге в Офисе Президента в пятницу сообщил, что США сменили своего представителя на саммите Крымской платформы.

Детали

Сергей Никифоров отметил, что США сменили своего представителя на саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа, и об этом должна официально сообщить американская сторона.

Он также сообщил, что: “Вы уже знаете, что немного изменился формат встречи Владимира Зеленского с Джозефом Байденом. Добавилась встречу с глазу на глаз. И, соответственно, решили, что удобнее будет встретиться 31 августа. Мы на это охотно согласились, потому что так Президент Украины сможет полноценно, а не спеша, принять участие в памятных мероприятиях к годовщине Иловайской трагедии 29 августа”.

Ранее

Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты будут представлены личным посланником президента и членом правительства, министром транспорта США.