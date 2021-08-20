Председателем Бюро экономической безопасности назначили руководителя фискальной службы
КИЕВ. 20 августа. УНН. Бюро экономической безопасности возглавил руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник. Об этом журналисту УНН сообщил нардеп от “Слуги народа”, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.
Детали
Гетманцев подтвердил, что Вадим Мельник возглавил Бюро экономической безопасности.
Добавим, что Мельник более 14 лет проходил службу в налоговой милиции. В 2014-2016 годах был руководителем Главного следственного управления финансовых расследований ГФС. Возглавляет Государственную фискальную службу с конца 2020 года.
Дополнение
В июне этого года Кабинет министров Украины на заседании принял решение делегировать в конкурсную комиссию по избранию директора Бюро экономической безопасности трех представителей правительства.
Совет в январе приняла законопроект о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ), которым ликвидируется налоговая милиция и в СБУ забирают возможность заниматься экономическими преступлениями.
Бюро экономической безопасности станет новым правоохранительным органом, который заберет на себя полномочия налоговой милиции (ГФС) и некоторых подразделений СБУ, занимающиеся раскрытием экономических преступлений. Законопроектом определяются задачи и полномочия БЭБ, контроль за его деятельностью, правовой статус, обязанности и ответственность работников, основы его сотрудничества с государственными органами.
- предельная численность работников Бюро может быть 4 тысячи человек;
- должностной оклад работников, имеющих специальное звание, не может быть менее 20 прожиточных минимумов. БЭБ начнет свою работу когда будет 30% своего укомплектования;
- Бюро экономической безопасности Украины образуется Президентом Украины в соответствии с этим законом;
- координировать его работу будет правительство.