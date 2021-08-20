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ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных

ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных

КИЕВ. 20 августа. УНН. С начала этого периода нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков не зафиксировано.

Детали

“С начала этого периода нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано”, — сообщили в пресс-центре.

Там также добавили, что: “К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 142 взрывоопасных предмета”.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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