Новости: Общество
20 августа 2021, 20:57 • Алексей Супрун • 19935
ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных
КИЕВ. 20 августа. УНН. С начала этого периода нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков не зафиксировано.
Детали
“С начала этого периода нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано”, — сообщили в пресс-центре.
Там также добавили, что: “К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 142 взрывоопасных предмета”.
Источник: УНН
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