ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных

КИЕВ. 20 августа. УНН. С начала этого периода нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков не зафиксировано.

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“С начала этого периода нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано”, — сообщили в пресс-центре.

Там также добавили, что: “К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 142 взрывоопасных предмета”.