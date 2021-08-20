"Черкассыгаз" будут возвращены в государственную собственность - Данилов

КИЕВ. 20 августа. УНН. Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины были приняты протокольные решения о необходимости восстановления контрольного пакета акций государства в уставном капитале АО “Черкассыгаз”. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН со ссылкой на СНБО.

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“„Черкассыгаз“ будут возвращены в государственную собственность”, — отметил Секретарь СНБО.

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По его словам, на заседании приняты протокольные решения о необходимости восстановления контрольного пакета акций государства в уставном капитале АО “Черкассыгаз”, который был незаконным образом отчужден из государственной собственности.

Дополнение

Хозяйственный суд Запорожской области вернул государству Запорожский титано-магниевый комбинат, который в 2013 году приватизировала компания олигарха Дмитрия Фирташа.