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"Черкассыгаз" будут возвращены в государственную собственность - Данилов

"Черкассыгаз" будут возвращены в государственную собственность - Данилов

КИЕВ. 20 августа. УНН. Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины были приняты протокольные решения о необходимости восстановления контрольного пакета акций государства в уставном капитале АО “Черкассыгаз”. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН со ссылкой на СНБО.

Цитата

“„Черкассыгаз“ будут возвращены в государственную собственность”, — отметил Секретарь СНБО.

Детали

По его словам, на заседании приняты протокольные решения о необходимости восстановления контрольного пакета акций государства в уставном капитале АО “Черкассыгаз”, который был незаконным образом отчужден из государственной собственности.

Дополнение

Хозяйственный суд Запорожской области вернул государству Запорожский титано-магниевый комбинат, который в 2013 году приватизировала компания олигарха Дмитрия Фирташа.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина
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