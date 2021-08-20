Кличко не готов отчитаться о своей деятельности - эксперт

КИЕВ. 20 августа. УНН. Договорников не будет, Кличко избегает ответственности. Об этом написал эксперт Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

“Сегодня на заседании СНБО вызвали мэра Киева Виталия Кличко. Он решил не появиться, наверное, испугался ответственности, потому что не готов отчитаться о своей деятельности и подчиненных”, — отметил он.

По его словам, к нему есть много вопросов: коррупционные факты, результаты расследований, но понимает, что за его правонарушения взялись системно, ему ничего ответить. Предупредил о своем отсутствии, потому что избегает сильных соперников.

Как и в боксе он выбирал договоренности со слабыми соперниками, так же работал в политике. Сейчас встретил сильного соперника, а “договорняков” больше не будет.

Центральная власть устала наблюдать за ситуацией с недостроенными станциями метро, “уставшей” инфраструктурой и другими схемами.