Зеленский подписал указ об изменении порядка помилования коррупционеров

КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке осуществления помилования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.

Детали

Согласно указу, лица, осужденные за совершение коррупционных уголовных преступлений, уголовных правонарушений, связанных с коррупцией, нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или находились под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, могут быть освобождены от отбывания наказания в порядке помилования после фактического отбытия ими сроков, установленных частью третьей статьи 81 Уголовного Кодекса Украины.

В исключительных случаях ходатайство о помиловании может быть подано членом Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования, Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека, Советником — уполномоченного Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации, Советником — уполномоченного Президента Украины по вопросам безбарьерности. В то же время они должны подавать ходатайство о помиловании непосредственно в Офис Президента Украины. К такому ходатайство приобщаются любые документы, имеющие значение для применения помилования.

Также согласно предусмотренным изменениями, заседание Комиссии при наличии технических средств может быть проведено дистанционно в режиме видеоконференции.

Дополнение

Зеленский утвердил новый персональный состав Комиссии по вопросам помилования.

В прошлом году Кабмин согласовал проект приказа “О внесении изменений в Положение о порядке осуществления помилования”, в котором предлагается ряд изменений в осуществлении процедуры помилования.