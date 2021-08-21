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Новости: COVID-19
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На Херсонщине зафиксировали 61 новый случай коронавируса за сутки

На Херсонщине зафиксировали 61 новый случай коронавируса за сутки

КИЕВ. 21 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 61 новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерли 1227 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 686 ПЦР-исследований, 385 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 548 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 61 новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из них 31 женщина и 30 мужчин. Из них 4 ребенка и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что состояние больных удовлетворительное: “49 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 12 человек”.

Отмечается, что за сутки умерли три человека. Имели пневмонию и Covid-19.

Также в области зафиксировано 17 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 37 384 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
— 35 116 человек победили недуг;
— 1041 человек инфицирован COVID-19;
— 1227 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 271 826 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 394 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, Коронавирус
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