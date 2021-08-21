На Херсонщине зафиксировали 61 новый случай коронавируса за сутки

КИЕВ. 21 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 61 новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерли 1227 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

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“За последние сутки проведено 686 ПЦР-исследований, 385 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 548 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 61 новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из них 31 женщина и 30 мужчин. Из них 4 ребенка и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что состояние больных удовлетворительное: “49 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 12 человек”.

Отмечается, что за сутки умерли три человека. Имели пневмонию и Covid-19.

Также в области зафиксировано 17 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 37 384 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:

— 35 116 человек победили недуг;

— 1041 человек инфицирован COVID-19;

— 1227 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 271 826 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 394 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.