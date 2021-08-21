Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0000  EUR: 31,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Корабли, пушки, "Грады": что покажет ВМС на параде ко Дню Независимости
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
13470

УПЛ: "Ворскла" завоевала третью победу в сезоне

УПЛ: "Ворскла" завоевала третью победу в сезоне

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Полтаве на стадионе "Ворскла" им. А. Бутовского состоялся стартовый поединок пятого тура Украинской Премьер-лиги в котором одноименный клуб принимал "Металлист-1925", передает корреспондент УНН.

Детали

Хозяева были более удачными в реализации своих атак — два удара в створ ворот и два гола. Перед перерывом защитник Владимир Чеснаков реализовал свою попытку. Ему ассистировал Скляр.

После отдыха Батюшин имел реальную возможность сравнять счет, но не реализовал пенальти. А уже через 8-м минут автогол в свой пассива записал Ткачук из состава харьковчан — 2:0.

Дополнение

“Ворскла” с 3-мя победами и двумя ничьими набрала 11 баллов и поднялась на вторую строчку таблицы. “Металлист-1925” с 6-ю пунктами идет 7-м.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.