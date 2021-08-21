УПЛ: "Ворскла" завоевала третью победу в сезоне

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Полтаве на стадионе "Ворскла" им. А. Бутовского состоялся стартовый поединок пятого тура Украинской Премьер-лиги в котором одноименный клуб принимал "Металлист-1925", передает корреспондент УНН.

Детали

Хозяева были более удачными в реализации своих атак — два удара в створ ворот и два гола. Перед перерывом защитник Владимир Чеснаков реализовал свою попытку. Ему ассистировал Скляр.

После отдыха Батюшин имел реальную возможность сравнять счет, но не реализовал пенальти. А уже через 8-м минут автогол в свой пассива записал Ткачук из состава харьковчан — 2:0.

Дополнение

“Ворскла” с 3-мя победами и двумя ничьими набрала 11 баллов и поднялась на вторую строчку таблицы. “Металлист-1925” с 6-ю пунктами идет 7-м.