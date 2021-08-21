На Буковине обнаружили 68 новых случаев коронавируса за сутки

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Черновицкой области за 20 августа зафиксировали 68 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 15 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 80 887 случаев болезни. За последние сутки 15 человек выздоровели, 78 389 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1810 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 376 ПЦР-исследования и 541 экспресс-тест.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 271 826 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 394 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.