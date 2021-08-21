Россия ввела санкции против 73 украинцев: в списке глава МИД Украины, секретарь СНБО и Омбудсмен

КИЕВ. 21 августа. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек пополнили перечень физических лиц, в отношении которых Россия ввела экономические санкции. Обновленную версию списка утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает УНН со ссылкой на официальный портал правовой информации России.

Детали

Так, количество лиц, включенных в перечень, увеличилось с 849 до 922. Кроме Кулебы и Данилова, в него вошли уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко. Также в список включены первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, депутат Верховной Рады Александр Дубинский, бывший заместитель министра иностранных дел, а ныне — советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, бывшая нардеп Совета Надежда Савченко и другие.

Напомним

Накануне США ввели санкции против судов и компаний через “Северный поток-2”. Белый дом также будет вводить санкции против трубопроводов РФ.