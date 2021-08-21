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Из-за риска возгорания: General Motors отзывает более 73 тыс. электромобилей Chevrolet Bolt

Из-за риска возгорания: General Motors отзывает более 73 тыс. электромобилей Chevrolet Bolt

КИЕВ. 21 августа. УНН. Американская автомобильная корпорация General Motors отзывает из Канады и США более 73 тыс. электромобилей Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания их аккумуляторов. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте компании в пятницу, передает УНН.

Цитата

“General Motors добровольно расширяет отзыв электромобилей Chevrolet Bolt, который распространяется на остаток автомобилей 2019 и все автомобили 2020-2022 годов, включая модель Bolt EUV (модель электрического внедорожника). В отдельных случаях батареи, поставляемые в компанию для этих автомобилей, могут иметь два производственных дефекта, <...> что повышает риск возгорания”, — говорится в сообщении.

Детали

По оценкам компании, замена дефектных аккумуляторов потребует дополнительных расходов в размере 1 млрд долларов.

Напомним

В июне этого года Tesla отозвала почти 300 тысяч электромобилей Model 3 и Model Y в Китае.

Источник: УНН
Теги: США, автомобили
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