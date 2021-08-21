Лидер чемпионата Украины усилился воспитанником "Шахтера"

КИЕВ. 21 августа. УНН. Воспитанник донецкого "Шахтера" Сергей Болбат в 28-летнем возрасте стал футболистом черниговской "Десны", передает УНН со ссылкой на страницу клуба в Facebook.

Детали

Состав клуба, на правах аренды, пополнил еще один игрок — контракт с “Десной” подписал Сергей Болбат. Воспитанник донецкого “Шахтера” уже тренируется вместе с командой и сможет дебютировать в ближайшем матче черниговского клуба — против “Динамо”.

Заметим, что за “Десну” 28-летний игрок будет выступать под номером семь.

Дополнение

Футболист провел за первую команду “Шахтера” 63 матча и забил три мяча. На правах аренды хавбек выступал за “Металлист”, “Мариуполь” и бельгийский “Локерен”. Еще сыграл пять матчей за национальную сборную Украины.