В НАТО предостерегли "Талибан" от попыток помешать эвакуации

КИЕВ. 21 августа. УНН. НАТО предостерегла радикальное исламистское движение "Талибан" от попыток помешать эвакуации из Афганистана. С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав МИД стран-участниц НАТО в пятницу, 20 августа, передает УНН.

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“Мы ожидаем, что талибы обеспечат всем иностранцам, а также гражданам Афганистана, которые хотят покинуть страну, безопасный выезд”, — сказал он.

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По словам Столтенберга, безопасность в аэропорту Кабула имеет решающее значение. Генсек НАТО особо отметил усилия Турции, США и Великобритании, направленные на поддержание работы кабульского аэропорта. “Однако наибольшей сложностью является обеспечение того, чтобы люди могли добраться до аэропорта и попасть внутрь”, — отметил глава НАТО.