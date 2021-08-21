В Пентагоне заявили, что боевики "Аль-Каиды" и ИГ сохраняют присутствие в Афганистане

КИЕВ. 21 августа. УНН. Боевики террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГ) сохраняют свое присутствие в Афганистане, но их точное количество американской стороне неизвестно. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает УНН.

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“Мы знаем, что „Аль-Каида“ присутствует в Афганистане, как и „Исламское государство“. <...> Мы не считаем, что (численность их боевиков там) непомерно высока, но у нас нет точной цифры для вас”, — сказал он. “Думаю, вы понимаете, что они не носят с собой удостоверение личности и не регистрируются где-то. У нас нет идеальной картины”, — пояснил Кирби.

“Но президент (США Джо Байден) только что сказал, что присутствия „Аль-Каиды“ в Афганистане нет. Судя по всему, (эти данные) не является верными”, — заявила на это журналистка. “Мы считаем, что там нет присутствия, которое было бы достаточно значительным, чтобы создавать угрозу для нашей родины, как <...> 20 лет назад”, — сказал Кирби.

Детали

Соединенные Штаты считают неприемлемыми случаи насилия со стороны радикального движения “Талибан” касательно американцев, покидающих Афганистан, заявил Кирби.

Его попросили прокомментировать сообщения о случаях насилия со стороны талибов касательно американцев, которые озвучил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин во время беседы с конгрессменами. “Мы, безусловно, осведомлены об этих сообщениях. Они вызывают глубокую озабоченность. Мы заявляли талибам, что это абсолютно неприемлемо, что мы хотим обеспечения свободного прохода через контролируемые ими пропускные пункты для американцев, имеющих документы”, — отметил Кирби.

“Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить безопасность в этом аэропорту (Кабула), надежную охрану, а также авиаперевозки”, — отметил представитель Минобороны.