Пять пропагандистских сайтов "Талибана" стали недоступны

КИЕВ. 21 августа. УНН. Пять интернет-ресурсов, с помощью которых радикальное движение "Талибан" распространял пропагандистские материалы в Афганистане и за его пределами, в пятницу неожиданно стали недоступны. Об этом сообщила газета The Washington Post, передает УНН.

Детали

Как она отмечает, пока нет ясности относительно того, почему это произошло. Все пять сайтов, которые публиковали материалы на разных языках, ранее использовали сервисы компании CloudFlare, базирующейся в США. В частности, по защите от кибератак. Представители фирмы пока не ответили на запрос о том, предоставляет ли она по-прежнему соответствующие услуги.

Газета приводит данные неправительственной организации, согласно которым в пятницу также перестали работать ряд используемых талибами групп в приложении WhatsApp.

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В публикации отмечается, что учетные записи “Талибана” в Twitter не были отключены.

Установление власти талибов