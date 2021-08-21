Коронавирусная инфекции в мире заболело уже более 211 млн человек

КИЕВ. 21 августа. УНН. По состоянию на утро субботы в мире на COVID-19 заболело уже 221 500 000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 211,553,537 человека, из них выздоровели 189,299,434 человек. Количество умерших возросло до 4,427,767.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (38,398,596), Индия (32,392,506), Бразилия (20,528,099), Россия (6,705,523), Франция (6,579,675), Великобритания (6,429,147), Турция (6,177,690) и Аргентина (5,124,963).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (644,281), Бразилии (573,658) и Индии (433,998).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 271 826 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 394 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.