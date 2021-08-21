Официальный курс гривны установлен на уровне 26,65 грн/доллар

КИЕВ. 21 августа. УНН. По состоянию на 21 августа 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,65 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.650400 грн за доллар;

31.169000 грн за евро;

0.359510 грн за российский рубль;

36.447100 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 20 августа курс всех валют не изменился.