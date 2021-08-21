На 21 августа установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 21 августа. УНН. Национальный банк Украины на 21 августа 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 531.3698 грн;

Серебро - 20.0254 грн;

Платина - 829.0088 грн;

Палладий - 2 004.7940 грн.

По сравнению с 20 августа курс всех металлов не изменился.